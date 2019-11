Η απίθανη ασίστ Καλάθη σε Τόμας και η καρφωματάρα του Μιλουτίνοφ στο σημερινό Top 10! (ΒΙΝΤΕΟ)

Το φοβερό κάρφωμα του Μιλουτίνοφ στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Εφές, αλλά και το τρίποντο του Τόμας μετά από εκπληκτική ασίστ του Καλάθη πίσω από την πλάτη στο Παναθηναϊκός-Βαλένθια, κατέχουν από μια θέση στο σημερινό Top 10 της Ευρωλίγκας.

Δείτε το βίντεο:

The Top 10 plays from another entertaining round of EuroLeague Basketball #GameON pic.twitter.com/eeqXCGqez4