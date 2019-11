Μυθική επίδοση Πρίντεζη - Έγραψε ιστορία στη Euroleague! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ολυμπιακός: Ιστορία έγραψε ο Γιώργος Πρίντεζης, ο οποίος ανέβηκε στην τρίτη θέση των σκόρερ στην ιστορία της Euroleague!

Με το πρώτο του καλάθι κόντρα στη Ζαλγκίρις ο άσος του Ολυμπιακού έφτασε τους 3.000 πόντους στη διοργάνωση και ταυτόχρονα προσπέρασε τον Φελίπε Ρέγες, αφήνοντάς τον στην τρίτη θέση της σχετικής κατηγορίας με 2.998 πόντους.

Δείτε το ιστορικό καλάθι του "Πριντ":

A PATENTED Printezis basket to bring up the 3000#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FUBkxTsnHk