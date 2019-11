Χαμός με Ομπράντοβιτς - Παραιτείται από τη Φενέρμπαχτσε;

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Η Φενέρμπαχτσε διέψευσε τα σενάρια που ήθελαν τον Σέρβο προπονητή να παραιτείται από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Το κλίμα για τον "Ζοτς" είναι "βαρύ", αφού η τουρκική ομάδα έχει κάνει πολύ άσχημο ξεκίνημα στη Euroleague με ρεκόρ 2-6, ενώ ο ίδιος ο Σέρβος είναι έξαλλος με τους παίκτες του.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο πρόσφατο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Ομπράντοβιτς ξέσπασε με "βαρείς" χαρακτηρισμούς σε τάιμ άουτ, ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι ορισμένοι παίκτες δεν θέλουν να παίξουν.

Τις τελευταίες ώρες υπήρξαν σενάρια και δημοσιεύματα που ήθελαν τον Σέρβο να παραιτείται από τη Φενέρ. Διαψεύστηκαν μεν, αλλά καταλαβαίνει κανείς πως πλέον υπάρχει σοβαρό θέμα με τον "Ζοτς".

Fenerbahce officially deny that Zeljko Obradovic has resigned from his position as head coach of the Turkish powerhouse