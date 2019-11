Εκστασιασμένη η Ευρωλίγκα με Παπαπέτρου: "Unleash the BEAST"! (BINTEO)

Η Ευρωλίγκα δεν μπορεί να ξεχάσει ακόμα τα "όργια" του Ιωάννη Παπαπέτρου στο ματς του Παναθηναϊκού με την Άλμπα Βερολίνου, όπου ο Έλληνας φόργουορντ είχε 39 πόντους και 41 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Παπαπέτρου έγινε ο παίκτης των Πράσινων με την καλύτερη επιθετική συγκομιδή σε ένα παιχνίδι, ενώ πέτυχε τη δεύτερη καλύτερη επιθετική εμφάνιση στην διοργάνωση μετά τους 40 πόντους του Αλφόνσο Φορντ!

Δείτε το βίντεο της Ευρωλίγκας:

