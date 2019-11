Ανακοίνωσε την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό ο Πιτίνο!

Ο Ρικ Πιτίνο θα επιστρέψει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατάφερε να τον πείσει να κάτσει εκ νέου στο τιμόνι του Τριφυλλιού.

Επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς Πράσινων δεν υπάρχουν ακόμα, όμως ο ίδιος ο 67χρονος τεχνικός ανακοίνωσε την επιστροφή του μέσω ανάρτησής του στο twitter.

"Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό. Θα προπονήσω φοβερούς παίκτες και θα μείνω κοντά και στην Εθνική ομάδα της Ελλάδας", ήταν το σχόλιο του Πιτίνο στο twitter.

Excited to be returning to @paobcgr. Awesome guys to coach and it will keep me closer to the talent with the National team.