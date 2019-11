Πλώρη για back to back MVP! Νέο ρεκόρ καριέρας από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ΝΒΑ και με τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί με τους Μπακς, βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για την κατάκτηση ξανά του βραβείου του MVP της σεζόν.

Για ακόμη ένα παιχνίδι ο ηγέτης των Μπακς πέτυχε 33 πόντους και ήταν το 8ο παιχνίδι στα τελευταία 9 που είχε +30 πόντους και +10 ριμπάουντ.

Το εντυπωσιακό όμως είναι το 11/11 δίποντα που πέτυχε, κάτι το οποίο αποτελεί ρεκόρ καριέρας για τον διεθνή άσο.

The best of The Greek Freak:



33 PTS | 11 REB | 4 AST | 70% FG pic.twitter.com/8bjnzIsbIA