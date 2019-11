Σημαντική είδηση για Διαμαντίδη - Πώς τον τιμάει η Euroleague (BINTEO)

Κι ο Δημήτρης Διαμαντίδης υποψήφιος για την καλύτερη ομάδα της δεκαετίας στην Euroleague.

Ο άλλοτε αρχηγός του Παναθηναϊκού έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομα του στον ευρωπαϊκό θεσμό και πανηγύρισε τρεις τίτλους με το Τριφύλλι.

Μάλιστα το 2011 είχε αναδειχθεί MVP τόσο της regular season, όσο και του Final 4 στη Βαρκελώνη.

Επίσης ήταν τέσσερις φορές μέλος της καλύτερης πεντάδας, έξι φορές είχε κατακτήσει τον τίτλο του καλύτερου αμυντικού ενώ έχει και τα περισσότερα κλεψίματα στην ιστορία της EuroLeague!

Some of the best plays from an incredible Dimitris Diamantidis career #EuroLeague20 pic.twitter.com/NdK5CM1CXa