Σε λίστα με Ρόμπερτσον, Τσάμπερλεϊν και Μπερντ ο Αντετοκούνμπο - Ξεπέρασε και Τζαμπάρ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ακόμα μία σπουδαία εμφάνιση κόντρα στους Μπλέιζερς, έχοντας 24 πόντους, 19 ριμπάουντ και 15 ασίστ, νούμερα που μόνο οι Όσκαρ Ρόμπερτσον, Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και Λάρι Μπερντ έχουν καταφέρει σε ένα παιχνίδι.

Μάλιστα, ο Έλληνας άσος έφτασε τις 2.009 ασίστ και ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, μιας και είναι πλέον στο Νο7 της σχετικής λίστας όσον αφορά στους Μιλγουόκι Μπακς!

The only players to match or exceed each of these totals in a game: Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Larry Bird. pic.twitter.com/uLwowdAtbm