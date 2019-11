"Τρελάθηκε" με τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους ο Πιτίνο - Τρομερό μήνυμα μετά τη Μπάγερν! (ΦΩΤΟ)

Παναθηναϊκός: Ο Ρικ Πιτίνο ετοιμάζεται για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και φυσικά παρακολούθησε την αποψινή αναμέτρηση με τη Μπάγερν, στην οποία οι Πράσινοι πήραν μεγάλη νίκη με 87-75.

Ο Πιτίνο έμεινε ενθουσιασμένος με την εμφάνιση της ομάδας του, καθώς και με την υποστήριξη των φιλάθλων του στο Μόναχο.

"Υπέροχη εκτός έδρας νίκη. Οι προπονητές και οι παίκτες ήταν εξαιρετικοί. Τρομερή υποστήριξη και από τους φιλάθλους μας. Ενθουσιασμένος!", έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός προπονητής.

Awesome road win @paobcgr coaches and players were brilliant. Incredible support from our fans. So pumped!