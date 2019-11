Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού κατέταξε τον Αντετοκούνμπο δίπλα στον ΛεΜπρόν!

Την άποψή του για τη μάχη για τον MVP της φετινής σεζόν στο ΝΒΑ έδωσε ο Έντι Τζόνσον.

Ο παλιός ΝΒΑer που είχε παίξει στον Ολυμπιακό εξέφρασε την πρόβλεψη ότι δύο συν… έναν παίκτες να διεκδικούν το βραβείο.

«Το βραβείο του MVP είναι κούρσα για δύο άλογα αυτή την στιγμή, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Λεμπρόν Τζέιμς, με τον Λούκα Ντόντσιτς να ρίχνει κλεφτές ματιές», έγραψε στο Twitter ο 60χρονος παλαίμαχος άσος, που πλέον είναι σχολιαστής αγώνων των Σανς.

The MVP is a two horse race right now @Giannis_An34 and @KingJames with @luka7doncic peeking in! #nbamvp