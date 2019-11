Παπαγιάννης και Καλάθης στο Τοp 10 της Ευρωλίγκας - Στην κορυφή ο Σλούκας! (ΒΙΝΤΕΟ)

Το φοβερό κάρφωμα του Γιώργου Παπαγιάννη μετά από ασίστ του Νικ Καλάθη στο ματς του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια έχει μια θέση στο σημερινό Τop 10 της Ευρωλίγκας, όμως στην κορυφή βρίσκεται η εκπληκτική έμπνευση του Κώστα Σλούκα που κατέληξε σε κάρφωμα του Ντέρικ Ουίλιαμς, στον αγώνα της Φενέρ με την Χίμκι.

Δείτε το βίντεο:

What a round of basketball it was!



Check out the Top 10 plays from Round 11 here! #GameON pic.twitter.com/SLmDJXpSq7