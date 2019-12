Τα πήρε... κρανίο ο Τζέιμς - Απίστευτο "καρφί" για την κριτική που δέχεται (ΦΩΤΟ)

Ο Μάικ Τζέιμς εξέφρασε το παράπονό του για την "ταμπέλα του εγωιστή", που θεωρεί ότι του έχουν δώσει άδικα οι φίλαθλοι.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού παραχώρησε συνέντευξη σε ιταλικό Μέσο και αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται, αφού πολλοί τον θεωρούν ατομιστή.

Αναφερόμενος στην περσινή σεζόν, όταν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Euroleague στη reguar season, αλλά η τότε ομάδα του. Αρμάνι Μιλάνο, δεν πέρασε στα πλέι οφ, ο Τζέιμς τόνισε πως όλοι μιλούσαν για τον τρόπο που κέρδισε τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, αλλά κανείς δεν είδε ότι ήταν επίσης δεύτερος στις ασίστ.

"Τον περασμένο χρόνο όλοι έκαναν μεγάλη κουβέντα για τον τρόπο με τον οποίο βγήκα πρώτος σκόρερ και τους έκανε να νομίζουν ότι μόνο σκόραρα όλο το χρόνο. Αλλά ήμουν και δεύτερος στις ασίστ και κανείς δεν μίλησε ποτέ γι ‘αυτό. Όταν σκοράρεις και η ομάδα σου δεν τα πηγαίνει καλά, πάντα σου δίνουν την ταμπέλα του εγωιστή", τόνισε ο Αμερικανός γκαρντ.

Mike James: “Last year everybody made a big deal how I won the scoring title & it made them see that I just only scored the whole year. But I was the 2nd in assists & nobody ever talk about it. When you score & your team doesn’t really do well, they always label you as selfish.”