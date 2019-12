Φοβερός Πιτίνο - Απίθανο αυτό που ζήτησε από αστέρα της Μπαρτσελόνα (ΦΩΤΟ)

Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός: Ο Ρικ Πιτίνο είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον πρώην παίκτη του στο Λούιβιλ και νυν της Μπαρτσελόνα, Κάιλ Κούριτς.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία από τη συνάντησή του με τον Κούριτς και του ζήτησε χαριτολογώντας να είναι... χαλαρός απόψε στο ματς με τους Πράσινους (22:00).

"Η κληρονομιά ενός προπονητή είναι οι παίκτες που έχει προπονήσει. Δεν υπάρχει κανείς καλύτερος από τον Κάιλ Κούριτς. Τώρα να είσαι χαλαρός στο παρκέ μαζί μου", έγραψε ο Πιτίνο.

A coach’s legacy is the players he’s coached. Doesn’t get any better than @KingKK_14 . Now take it easy tonight on your coach! pic.twitter.com/jlFwFKebEa