Τρομερός Αντετοκούνμπο! Κυρίαρχος σε ακόμα ένα στατιστικό - Έχει τρελάνει την στατιστική! (ΦΩΤΟ)

ΝΒΑ: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φλερτάρει με την καλύτερη αξιολόγηση στην ιστορία του ΝΒΑ, καθώς οι φετινές του επιδόσεις είναι εξωπραγματικές και έχουν σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Ωστόσο στην κούρσα αυτή δεν είναι μονος του, καθώς τόσο ο Λούκα Ντόνσιτς όσο και ο Τζέιμς Χάρντεν κάνουν εξίσου εκπληκτικές χρονιές.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι εκείνος που οδηγεί την αξιολόγηση στην λίγκα με PER που φτάνει στο 34.16 και τον ακολουθούν, οι Χάρντεν με 32.10 και ο πιτσιρικάς του Ντάλας με τον ίδιο αριθμό.

Best PER in NBA history



Wilt Chamberlain, 1961-62: 31.7

Wilt Chamberlain, 1962-63: 31.8

JAMES HARDEN, 2019-20: 32.1

LUKA DONCIC, 2019-20: 32.1

GIANNIS ANTETOKOUNMPO, 2019-20: 34.2



Yes, the three best marks ever this year. Season far from over, but it's crazy regardless. pic.twitter.com/aKIxfdTDaJ