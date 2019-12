Μήνυμα Πιτίνο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού μετά την τιμωρία (ΦΩΤΟ)

Ο Ρικ Πιτίνο αναφέρθηκε μέσω Twitter στην τιμωρία του Παναθηναϊκού από τη Euroleague, με τους Πράσινους να αναγκάζονται να παίξουν κεκλεισμένων των θυρών κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Αμερικανός προπονήητής εξέφρασε την πικρία του για την ποινή, ωστόσο υποστήριξε πως κατανοεί απόλυτα το γιατί επιβλήθηκε στον Παναθηναϊκό και τόνισε με νόημα πως οι φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες.

"Μολονότι εύχομαι να είχαμε τη στήριξη του κόσμου μας κόντρα σε έναν αντίπαλο όπως η Φενέρμπαχτσε, κατανοώ απόλυτα γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση. Οι φίλαθλοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες για τον έλεγχο και την ασφάλεια των παικτών μας και των οπαδών", έγραψε ο Πιτίνο.

Although I wish we had a home court against a rival like Fenerbache, I totally understand now why this decision had to be made. Fans have got to follow the guidelines for control and safety of our players and fans.