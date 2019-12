Συγκινητικός ο Γιάννης στις δηλώσεις του μετά την ήττα: "Όπως έλεγες ο μπαμπάς μου..." (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρότι πάλεψε και πέτυχε 48 πόντους, είδε την ομάδα του να χάνει από τους Μάβερικς και να σταματάει το σερί των 18 νικών.

Ο ίδιος ωστόσο μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε πως αυτή η ήττα είναι ένα καλό μάθημα που πρέπει να πάρουν εκείνος και οι συμπαίκτες του, ώστε να γίνονται καλύτεροι.

Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή μάλιστα που αναφέρθηκε τόσο στον πατέρα του που δεν βρίσκεται πια στην ζωή, όσο και στον αδερφό του και τη συμβουλή που του έδωσαν.

"Οι Μάβερικς έχουν την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Αντιμετωπίσαμε προβλήματα στην άμυνα, αλλά παρότι βρεθήκαμε πίσω με μεγάλη διαφορά, παλέψαμε ως το τέλος και είμαι περήφανος για την προσπάθεια της ομάδας μου. Δεν μπορείς να κερδίζεις πάντα. Κάναμε ένα απίστευτο σερί 18 αγώνων παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ, αλλά δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε και αυτή τη φορά. Όπως έλεγε ο πατέρας μου και ο αδερφός μου, για να γίνεις καλύτερος, σαν άτομο και σαν ομάδα, πρέπει να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες σωστά και να μαθαίνεις από αυτές. Αυτό αρχίζει από τον ηγέτη της ομάδας και πάει ως τον τελευταίο παίκτη", σχολίασε μετά το ματς.

