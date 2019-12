Δεν το περιμέναμε με τίποτα - Επιστρέφει στο NBA ο Μπλατ - Απόφαση-σταθμός για το μέλλον του!

Σχεδόν τρεις μήνες μετά τη διακοπή της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, ο Ντέιβιντ Μπλατ ανακοίνωσε επίσημα πως αποσύρεται οριστικά από την προπονητικά, ωστόσο θα αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο στο επιτελείο των Νιού Γιόρκ Νικς!

Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανοϊσραηλινός τεχνικός θα πάρει τη θέση του συμβούλου μπάσκετ στο staff της ομάδας της Νέας Υόρκης.

Παράλληλα, ο Μπλατ ξεκαθάρισε με δηλώσεις του πως δεν πρόκειται να επιστρέψει στους πάγκους ως πρώτος προπονητής, όμως θέλει να παραμείνει ενεργός στον χώρο του μπάσκετ, αναζητώντας νέες προοπτικές.

Θυμίζουμε πως ο έμπειρος προπονητής αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας που δεν έχει ξεπεραστεί και αυτός είναι ο λόγος που τον αναγκάζει να αποσυρθεί από την προπονητική.

"Ανυπομονώ για το νέο κεφάλιο στην καριέρα μου, καθώς αποσύρομαι επίσημα από την προπονητική και κυνηγώ νέες προοπτικές στο μπάσκετ. Πάντα με ιντρίγκαρε να βρεθώ στο front office μιας ομάδας και οι Στιβ (σ.σ. Μιλς) και Σκοτ (σ.σ. Πέρι) μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία", δήλωσε ο Μπλατ.

The Knicks have hired former Cavaliers coach David Blatt as a basketball operations consultant.