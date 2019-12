Απίστευτο tweet από Τζέιμς για τους δημοσιογράφους - Κράξιμο χωρίς... αναισθητικό!

Ο Μάικ Τζέιμς σκόραρε το νικητήριο καλάθι της ΤΣΣΚΑ στο ντέρμπι με την Εφές και μετά τον αγώνα ρωτήθηκε στο twitter για την άποψή του για τους Έλληνες δημοσιογράφους και για την κριτική που του ασκούν ότι επηρεάζει την χημεία της εκάστοτε ομάδας που αγωνίζεται.

Η απάντηση που έδωσε ο άσος των Μοσχοβιτών ήταν... αφοπλιστική! «Οι δημοσιογράφοι είναι γενικά απαίσιοι. Ποτέ δεν κάνω κάτι που δεν μου έχει ζητηθεί», σχολίασε ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Journalists suck in general. And i never do anything I’m not asked to do. https://t.co/V3dUblP5wI