Τρομερή βίντεο της Euroleague για τον Σπανούλη - Τι αναφέρει για τον αρχηγό του Ολυμπιακού!

Η Euroleague έκανε μια Χριστουγεννιάτικη αναφορά και εστίασε στον Βασίλη Σπανούλη, σχολιάζοντας πως είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταρ της διοργάνωσης.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού απέχει μόλις 12 πόντους από την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ και η Euroleague αναφέρει πως "χωρίς την παραμικρή σκιά αμφισβήτησης,ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταρ στην ιστορία της Euroleague".

Δείτε το βίντεο:

