"Ποιο μπάτζετ; Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για ΠΑΟ και Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα"

640 views 0 shares

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στην πορεία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον ΣΠΟΡ FM 94,6 ο Λάζαρος Παπαδόπουλος.



Μιλώντας στην εκπομπή του Δημήτρη Κοντού, ο παλαίμαχος άσος και πρώην πρόεδρος του ΠΣΑΚ εξέφρασε την άποψη ότι ένας βασικός λόγος για το γεγονός ότι οι «αιώνιοι» δεν κινούνται σε παλαιότερα στάνταρ είναι η έλλειψη ανταγωνισμού στο ελληνικό πρωτάθλημα.



Πέρα απ’ αυτό, δήλωσε συγκινημένος για την τιμή που του έγινε να δοθεί το όνομά του στο ΔΑΚ Σταυρούπολης, ενώ αναφέρθηκε και στην κακή αγωνιστική κατάσταση που έχουν περιέλθει οι Άρης και ΠΑΟΚ.



Αναλυτικά όσα είπε ο Παπαδόπουλος



Για το ότι δόθηκε το όνομά του στο ΔΑΚ Σταυρούπολης: «Με τιμάει πάρα πολύ. Είναι η μεγαλύτερη τιμή για έναν αθλητή εν ζωή. Δεν τολμούσα ούτε να το ονειρευτώ όταν ήμουν μικρότερος. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ συγκινημένος. Ήταν υπέροχη η ατμόσφαιρα και νιώθω δικαιωμένος επειδή μια τέτοια τιμή σημαίνει ότι δεν με θεωρούσαν μόνον έναν καλό αθλητή».



Για την κατάσταση των παλιών του συμπαικτών που βρέθηκαν εκεί για να τον τιμήσουν: «Ήταν σε αρκετά καλή φόρμα. Έχει χαθεί λίγο η φυσική κατάσταση, αλλά το μπάσκετ δεν ξεχνιέται. Μερικοί απ’ αυτούς θα μπορούσαν να παίξουν και τώρα στην Α1 ή ακόμα και στην Ευρωλίγκα».

Για το ότι δεν υπάρχουν πλέον «καθαρά» πλέι-μέικερ ή πεντάρια: «Το μπάσκετ σήμερα αλλάζει. Οι παίκτες προσπαθούν να γίνουν all around. Για να γίνεις καθαρό πλέι-μέικερ ή καθαρό πεντάρι πρέπει να δουλέψεις συγκεκριμένα. Σήμερα όλοι θέλουν να είναι all around και δουλεύουν σε όλους τους τομείς. Βλέπουμε ας πούμε τον Αντετοκούνμπο που μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα αρκετά καλά».





Για τις διαφορές του ευρωπαϊκού μπάσκετ από το NBA: «Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πιο στρατηγικό από το ΝΒΑ. Και μόνο η ύπαρξη της ζώνης κάνει διαφορά σε αυτό. Στην Αμερική με το πού θα περάσεις έναν παίκτη είσαι σχεδόν μόνος σου. Το NBA πάει πιο πολύ για το θέαμα, ενώ στην Ευρώπη υπάρχει πολλή περισσότερη στρατηγική. Οποιοσδήποτε έχει ευρωπαϊκή παιδεία στο μπάσκετ και δεν υστερεί σε φυσική κατάσταση, μπορεί να παίξει στο ΝΒΑ».



Για την παρουσία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα: «Το μπάτζετ είναι ένα μέρος του προβλήματος. Υπάρχει όμως και η έλλειψη ανταγωνισμού στην Ελλάδα. Σε όλα τα επίπεδα της ζωής ο ανταγωνισμός σε κάνει καλύτερο. Εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό δεν υπάρχει. Ακόμα και με την παρουσία του Ολυμπιακού υπήρχε ανταγωνισμός μόνο με τον Παναθηναϊκό. Σε άλλες χώρες όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό».



Για το ότι ΠΑΟΚ και Άρης βρίσκονται στον πάτο της βαθμολογίας: «Είναι πολύ στενάχωρο γιατί είναι δυο ιστορικές ομάδες. Πολλά χρόνια τώρα δεν παρουσιάζουν τίποτα ούτε στα τμήματα υποδομής. Έχουν προβλήματα με το μπάτζετ, αλλά κανείς δεν σκέφτεται να βγάλει παίκτες, συνεχίζουν να αγοράζουν. Παίρνουν παίκτες δεύτερης διαλογής και παίζουν μπάσκετ δεύτερης διαλογής».