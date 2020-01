Τρομερό "καρφί" από πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ: "Πώς γίνεται να κάνουν μεταγραφές όταν..."

Οι μεταγραφές του Μπόμπι Μπράουν και του Κλιντ Τσάπμαν ενθουσίασαν τους φίλους του ΠΑΟΚ, όμως προκάλεσαν τη δυσφορία του πρώην σέντερ του Δικεφάλου, Γιανίκ Μορέιρα.

Ο νυν παίκτης του Περιστερίου πέταξε "καρφί" για τον ΠΑΟΚ, διερωτώμενος μέσω Twitter το πώς είναι δυνατόν οι Θεσσαλονικείς να προχωρούν σε μεταγραφές από τη στιγμή που δεν έχουν ξεχρεώσει ακόμα τους παίκτες του περσινού ρόστερ.

"Πώς γίνεται μια ομάδα να υπογράφει τόσους καινούργιους παίκτες, χωρίς να έχει πληρώσει του παίκτες της προηγούμενης χρονιάς;", έγραψε χαρακτηριστικά ο Ανγκολέζος.

How’s does a team sign so many new players without paying last year players @FIBA https://t.co/BkaKK2Ovi6