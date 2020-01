"Θρίλερ" με δύο παρατάσεις και... τάβλα ο "Ζοτς" - Το κορυφαίο παιχνίδι της Euroleague για το 2019 (Vid)

Η Euroleague ανέδειξε τη μάχη μεταξύ Μπάγερν Μονάχου και Φενέρμπαχτσε ως το κορυφαίο παιχνίδι της διοργάνωσης για το 2019.

Το ματς είχε συναρπαστική εξέλιξη, αφού κρίθηκε μετά από δύο παρατάσεις, με τους Γερμανούς να υποτάσσουν την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παίρνοντας μια τεράστια νίκη.

Δείτε το βίντεο:

A look at one last 'Game of the Year'!



A double OT classic #GameON pic.twitter.com/IPakEOOkKi