Νέα υπόκλιση Σλούκα σε Σπανούλη - Αποθέωσε τον αρχηγό του Ολυμπιακού: "Έπαιξα μαζί σου και..."!

Ολυμπιακός - Βασίλης Σπανούλης: Ο Κώστας Σλούκας αποθέωσε τον αρχηγό των Ερυθρόλευκων!

«Συγχαρητήρια γι' αυτό το τεράστιο επίτευγμα! Έπαιξα μαζί σου και είδα πόση δουλειά και προσπάθεια έχεις βάλει γι' αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα. Από τώρα, το όνομά σου θα βρίσκεται για πάντα στην ιστορία της Euroleague. #KingBill» έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλληνας γκαρντ για τον παλιό του συμπαίκτη.

Congratulations on this enormous achievement! I’ve played with you and saw how much work, pain and effort you’ve put on to get this huge result. From now on your name will be engraved in the Euroleague’s history. #KingBill pic.twitter.com/j6hOuoPgco