Το έχουν και στο ποδόσφαιρο! Οι Αντετοκούνμπο παίζουν μπάλα στο γήπεδο της Παρί Σεν Ζερμέν (Vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στο Παρίσι, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Σάρλοτ Χόρνετς στο πλαίσιο της World Tour του ΝΒΑ, και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο μαζί με τους συμπαίκτες του είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το γήπεδο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Μάλιστα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε κολπάκια με μπάλα ποδοσφαίρου στα αποδυτήρια, ενώ στη συνέχεια τόσο αυτός όσο και ο Θανάσης βγήκαν στο χορτάρι και άλλαξαν πάσες με την μπάλα στο αέρα, επιδεικνύοντας τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες.

Δείτε τα βίντεο:

NBA x PSG @PSG_inside welcomes the @Bucks to Paris with custom jerseys and gear! #NBAParis pic.twitter.com/irUTXKM7Ie