Συγκινεί γνωστός NBAer: Συγκέντρωσε 60.000 δολάρια για τους σεισμόπληκτους στην Τουρκία!

Σε μια υπέροχη κίνηση προχώρησε ο άσος των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Τσεντί Οσμάν, ο οποίος ανακοίνωσε ότι με κάθε εύστοχο τρίποντο στο ματς της ομάδας του με τους Σικάγο Μπουλς, θα προσφέρει από 100 δολάρια για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας, οι οποίοι δοκιμάζονται από τον καταστροφικό σεισμό των 6,8 ρίχτερ στην πόλη Ελαζίγ.

Μάλιστα, ο συμπαίκτης του Όσμάν, Λάρι Νανς, πήρε μέρος στην δωρεά, δίνοντας άλλα 200 δολάρια για κάθε εύστοχο τρίποντο, ενώ την πρωτοβουλία αυτή ακολούθησαν και άλλοι γνωστοί Τούρκοι αθλητές όπως ο Νούρι Σαχίν και ο Αρντά Τουράν.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Τούρκος NBAer ενημέρωσε μέσω twitter ότι μαζεύτηκαν περίπου 60.000 δολάρια μετά από τα 25 τρίποντα που σημείωσαν συνολικά, Καβαλίερς και Μπουλς.

Tonight I will donate 100 USD to the victims of earthquake in Elazığ, Turkey for every 3 points shot made by Cleveland Cavaliers and Chicago Bulls. Come on guys show what we can do together! @Cavs @chicagobulls @Kizilay