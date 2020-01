Συντετριμμένοι Καλάθης και Σπανούλης για τον χαμό του Μπράιαντ - Το σπαρακτικό μήνυμα τους (ΦΩΤΟ)

Βασίλης Σπανούλης και Νικ Καλάθης έμαθαν για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ, που έχει σκορπίσει θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι δυο παίκτες σχολίασαν μέσω twitter το τραγικό γεγονός δηλώνοντας συγκλονισμένοι, για τον χαμός ενός εκ των καλύτερων παικτών στον παγκόσμιο μπάσκετ.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού χωρίς λόγια στο άκουσμα μια τέτοιας είδησης έστειλε το δικό του μήνυμα και ο αρχηγός του Ολυμπιακού δημοσίευσε μια φωτογραφία με τους δυο αγκαλιά:

RIP Kobe. Prayers up So devasting to hear. #KobeBryant #RIP pic.twitter.com/PC4ReXaHzU