Σοκαρισμένος ο Λεμπρόν - Ξέσπασε σε κλάματα όταν έμαθε τον θάνατο του Κόμπι (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ενημερώθηκε για το θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες και ξέσπασε σε κλάματα, μη μπορώντας να πιστέψει την είδηση.

Ένα βράδυ νωρίτερα τον περνούσε σε πόντους και γινόταν τρίτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ, δεχόταν τα συγχαρητήρια του και τώρα έμαθε την είδηση του θανάτου του.

LeBron James in tears as he exits the Los Angeles Lakers team plane following the news of Kobe Bryant's death. James passed Kobe for 3rd on the all-time scoring list yesterday. pic.twitter.com/4gUYmRjUqI