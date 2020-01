Ανατριχιαστικές στιγμές: Σε γιγαντοοθόνη έξω από το Staples Center το τελευταίο ματς του Κόμπι (vid)

Συγκλονιστικές στιγμές εκτιλύχθηκαν έξω από το γήπεδο των Λος Άντζελες Λέικερς, "Staples Center", καθώς και έξω από τα γραφεία του ESPN, όπου προβλήθηκε σε γιγαντοοθόνη το τελευταίο παιχνίδι του Κόμπι Μπράιαντ, όπου είχε πετύχει 60 πόντους.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε έξω από το "Staples Center" και παρακολούθησε ξανά την τελευταία παράσταση του "Black Mamba", φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

Kobe’s last game playing in the ESPN offices as a crowd gathers to watch on screens outside at L.A. Live pic.twitter.com/dJvEpUdx15