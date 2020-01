Πρόβλημα στον ώμο για Αντετοκούνμπο! Νοκ άουτ κόντρα στους Ουίζαρντς

Ένα πρόβλημα ιατρικό θα στερήσει τον Γιάννης από την επόμενη αναμέτρηση των Μπακς.

O MVP του ΝΒΑ και σούπερ σταρ των «ελαφιών» δεν θα παίξει απέναντι στους Ουίζαρντς. Όπως ενημέρωσαν οι Μπακς, ο «Greek Freak» θα μείνει εκτός με πρόβλημα στον ώμο του δεξιού του χεριού.

Είναι περιττό να σημειωθεί, ότι ο Έλληνας άσος αγωνίζεται στα... κόκκινα και φέτος, έχει 30 πόντους, 12,9 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ κατά μέσο όρο ανά ματς στον «μαγικό κόσμο» και έχει βάλει πλώρη για το δεύτερο βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της λίγκας.

Giannis Antetokounmpo is out (right shoulder; soreness) tonight. pic.twitter.com/4ETRgfKxm1