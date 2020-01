Όπως στα περισσότερα γήπεδα της Υφηλίου, έτσι και στο ΣΕΦ, οι δύο ομάδες τίμησαν τη μνήμη του τεράστιου Κόμπι με παραβάσεις 24 και 8 δευτερολέπτων αντίστοιχα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Both @olympiacosbc and @Baskonia start the game with a 24 second violation and an 8 second back court violation in memory of the late Kobe Bryant #GameON pic.twitter.com/iSCPkuzfv6