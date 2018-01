Οριστικό: Επιβεβαιώνεται η τρομερή εξέλιξη για Μαυροπάνο!

Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου στην Άρσεναλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο και ρεπόρτερ της Άρσεναλ, Κρις Γουάιτλι!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, ο 20χρονος αμυντικός του ΠΑΣ περνάει από ιατρικά αυτή την ώρα και την Πέμπτη (4/1) αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η απόκτησή του από τους "κανονιέρηδες".

«Ο Μαυροπάνος βρίσκεται στο Λονδίνο από την Δευτέρα. Περνάει αυτή την ώρα από ιατρικές εξετάσεις με την ανακοίνωσή του να αναμένεται αύριο. Ο 20χρονος θεωρείται το νέο μεγάλο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά τον Παναγιώτη Ρέτσο που πήγε στην Λεβερκούζεν το περασμένο καλοκαίρι», έγραψε στο τούιτερ.

'Mavropanos is Greece's next big defender - and transfer deal is Neymar-esque for PAS Giannina'



