Μεγάλωσε το ελληνικό... παρεάκι στη Σκωτία

Παίκτης της Χάμιλτον είναι με κάθε επισημότητα ο Χρυσοβαλάντης Κοζορώνης. Ο Έλληνας μέσος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος απ' τον ΠΑΣ Γιάννινα ύστερα από 2,5 χρόνια, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2019, μεγαλώνοντας την "ελληνική παροικία".

Θυμίζουμε πως ήδη στη Χάμιλτον αγωνίζονται ο Γιάννης Σκόνδρας και ο Γιώργος Σαρρής. Τη φετινή σεζόν ο 25χρονος μέσος πραγματοποίησε 11 συμμετοχές με τους Ηπειρώτες, ενώ συνολικά είχε τέσσερα γκολ και εφτά ασίστ σε 72 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση:

| The club are also delighted to announce the signing of Chrysovalantis Kozoronis from PAS Giannina. The Greek midfielder has signed a deal until the end of season 2018-19. pic.twitter.com/uRq7Q4zvfv