Οπαδοί της Παρί στο ξενοδοχείο της Ρεάλ - Έτσι προσπάθησαν να... εκνευρίσουν τους Μαδριλένους! (ΒΙΝΤΕΟ)

Με τύμπανα, κόρνες και κροτίδες περίπου 50 οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν προσπάθησαν να... εκνευρίσουν τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης, το βράδυ της Δευτέρας (5/3), λίγες ώρες πριν τη ρεβάνς για την φάση των "16" του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η... παρενόχληση δεν κράτησε πολύ, καθώς στο σημείο έφτασαν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις που έτρεψαν σε... φυγή τους Παριζιάνους οπαδούς.

Δείτε βίντεο:

Ultras PSG when the police turned up outside the Real Madrid hotel.. #PSGRMA pic.twitter.com/1q2Wlcj7NU

At 01.30 am a group of Ultras PSG went to wake up the Real Madrid players at the hotel they were staying at.. #PSGRMA. pic.twitter.com/CHxKycVQac