Ποια Τούμπα; Επεισόδια με ξύλο στο Καμπ Νου! (ΒΙΝΤΕΟ+ΦΩΤΟ)

Ξύλο σε παιχνίδι Τσάμπιονς Λιγκ; Γιατί όχι... Την ώρα που η παγκόσμια κοινότητα του ποδοσφαίρου έχει στραμμένη τη ματιά της σε όσα συνέβησαν στην Ελλάδα και την είσοδο του Ιβάν Σαββίδη στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, συνέβη ένα παράδοξο γεγονος σε μάτς για το Τσάμπιονς Λιγκ, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, οπαδοί της Τσέλσι καταγγέλουν ότι χτυπήθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και ανθρώπους εταιρείας σεκιούριτι κατά την είσοδο, αλλά και την αποχώρησή τους από το «Καμπ Νου» το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα, μάλιστα, με τις καταγγελίες τους ξυλοκοπήθηκαν ακόμα και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, αλλά και παιδιά!

Μάλιστα τις τελευταίες ώρες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φωτογραφίες και βίντεο από όσα συνέβησαν στο «Καμπ Νου» εκτός του αγωνιστικού χώρου.

«Μου πέταξαν σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο χωρίς λόγο» έγραψε ένας οπαδός της Τσέλσι συα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με άλλους να ισχυρίζονται ότι ηλικιωμένοι και παιδιά χτυπήθηκαν με γκλοπ και κλωτσιές τόσο από τις αστυνομικές δυνάμεις όσο και από τους υπεύθυνους ασφαλείας του γηπέδου. Με τοποθέτησή της η Τσέλσι ζήτησε από τους οπαδούς που ήταν παρόντες στα γεγονότα να επικοινωνήσουν με το σύλλογο, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες.

Δείτε τι συνέβη...

This was after the game. Unprovoked. ‘Security’ couldn’t wait to get their batons out. Disgraceful! #CFC #SSN #BARCHE pic.twitter.com/sLtIJynDik