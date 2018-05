Πώς το κατάφερε; Τερματοφύλακας αποβλήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Τερματοφύλακας να αποβάλλεται στην διαδικασία των πέναλτι είναι σίγουρα κάτι το πρωτόγνωρο.Για όλα όμως υπάρχει πρώτη φορά. Αυτό συνέβη στον αγώνα ων εθνικών ομάδων Ιρλανδίας – Ολλανδίας για το Euro U17.

Η κανονική διάρκεια του αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων έληξε ισόπαλη με σκορ 1-1, με συνέπεια το παιχνίδι να οδηγηθεί στα πέναλτι.

Εκεί ο τερματοφύλακας της Ιρλανδίας Τζίμι Κόρκοραν απέκρουσε το πέναλτι του Ντέισον Ρένταν, διατηρώντας με τον τρόπο αυτό το 4-4 κρατώντας με τον τρόπο αυτό την ομάδα του ζωντανή στην διαδικασία.

Ωστόσο στο σημείο αυτό η απόφαση του διαιτητή Ζμπίνεκ Πρόσκε προκάλεσε αντιδράσεις και παράλληλα έγινε θέμα συζητήσης. Πιο συγκεκριμένα ο διαιτητής ζήτησε την επανάληψη του πέναλτι, καθώς όπως υποστήριξε ο τερματοφύλακας δεν ήταν πάνω στην γραμμή της εστίας του, ενώ απέβαλλε τον τερματοφύλακα των Ιρλανδών με 2η κίτρινη κάρτα.

Έπειτα από την εξέλιξη αυτή ο αμυντικός των Ιρλανδών Όισιν Μακίντι κλήθηκε εσπευσμένα να φορέσει τα γάντια του τερματοφύλακα και να καθίσει κάτω από την εστία δίχως όμως να αποσοβήσει το τελευταίο πέναλτι των Ολλανδών οι οποίοι πήραν την πρόκριση με 5-4 στην επόμενη φάση.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί με την συγκεκριμένη φάση:

Watch the controversial conclusion to the penalty shoot-out between Ireland and the Netherlands at the Euro U17 Championships. #RTESoccer pic.twitter.com/Mm8jln24Pr