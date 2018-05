Αυτή θέλει στον πάγκο της τον Μάρκο Σίλβα - Γιατί κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών

Το τιμόνι της Έβερτον αναμένεται να αναλάβει ο Μάρκο Σίλβα, μετά την αποχώρηση του Σαμ Αλαρντάις από τον πάγκο των "ζαχαρωτών".

Ο Πορτογάλος πρώην προπονητής της Γουότφορντ και του Ολυμπιακού είναι ο νούμερο ένα υποψήφιος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Έβερτον, όμως καραδοκούν... κίνδυνοι για την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ σε αυτή την περίπτωση.

Συγκεκριμένα, η Έβερτον μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με κυρώσεις, αν υπογράψει τον Μάρκο Σίλβα, καθώς η Γουότφορντ κάνει λόγο για παράνομη προσέγγιση του Πορτογάλου τεχνικού, η οποία μπορεί να επιφέρει ποινή.

Sam Allardyce has left his role as manager.



