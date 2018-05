Αυτό το απίστευτο «σόλο» ψηφίστηκε το καλύτερο γκολ για φέτος στην Αγγλία! (ΒΙΝΤΕΟ)

Το υπέροχο τέρμα του Σοφιάν Μπουφάλ στην αναμέτρηση Σαουθάμπτον - Γουέστ Μπρόμιτς τον Οκτώβριο ψηφίστηκε ως το κορυφαίο στην Αγγλία για την φετινή σεζόν.

@sosoboufal19's dazzling solo run has been voted the 2017/18 Carling Goal of the Season winner! Congratulations Sofiane! pic.twitter.com/PFblYGVZfz