Έκλαψαν και οι... πέτρες στο Τορίνο - Αξέχαστες στιγμές και δάκρυα στο «αντίο» του Μπουφόν! (ΒΙΝΤΕΟ)

Στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην μνήμη του Τζιανλουίτζι Μπουφόν διαδραματίστηκαν στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης της Γιουβέντους με την Βερόνα στο "Juventus Stadium".

Ο σπουδαίος "Τζίτζι" έγινε αλλαγή σε εκείνο το σημείο και όλο το γήπεδο ξέσπασε σε κλάματα. Ο τεράστιος Ιταλός χαιρέτησε όλους τους παίκτες της Γηραιάς Κυρίας, αλλά και μερικούς της Βερόνα και πηγαίνοντας στον πάγκο έβαλε και ο ίδιος τα κλάματα, αφού ήξερε ότι ήταν η τελευταία φορά που αγωνιζόταν με την φανέλα της Γιουβέντους.

Συμπαίκτες και αντίπαλοι χειροκροτούσαν ασταμάτητα μέχρι να ολοκληρωθεί η αλλαγή, ακολουθώντας επί της ουσίας τη συγκίνηση όλου του γηπέδου, με πολλούς οπαδούς να έχουν ξεσπάσει σε λυγμούς, ανάμεσά τους και ένας εκ των γιων του Μπουφόν, που έκλαιγε με λυγμούς από τα επίσημα του γηπέδου.

Για την ιστορία, σε ένα αδιάφορο ματς, για την τελευταία αγωνιστική της Serie A, η Γιουβέντους επικράτησε με 2 - 1 της εδώ και καιρό υποβιβασμένης Βερόνα, με σκόρερ τους Ρουγκάνι (49’) και Πιάνιτς (52’) ενώ οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 76’ με γκολ του Τσέρτσι, ενώ στην εστία της Γιουβέντους ήταν ο Πινζόλιο.

Gianluigi Buffon substituted off. For his last time ever as a Juventus player. Emotional scenes. pic.twitter.com/XONvAzBHw8

Gigi Buffon flavouring the emotions a moment after having received the ovation from Juventus Stadium, leaving Juve pitch for the very last time pic.twitter.com/kPxDgch1Dp