Επίσημο! Αυτός είναι ο αντι-Βενγκέρ στην Άρσεναλ (BINTEO)

Ο Ουνάι Έμερι είναι ο νέος προπονητής της Άρσεναλ, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο λονδρέζικος σύλλογος, επιβεβαιώνοντας τη σχετική φημολογία που είχε δημιουργηθεί!

Ο Βενγκέρ έφυγε από την ομάδα του Βόρειου Λονδίνου μετά από σχεδόν 22 χρόνια στον πάγκο της, αφού τελείωσε στη έκτη θέση στο πρωτάθλημα την τρέχουσα σεζόν.

Ο Έμερι, ο οποίος ανέλαβε την Παρί Σεν Ζερμέν τον Ιούνιο του 2016, έφυγε από τη γαλλική ομάδα στο τέλος αυτής της σεζόν, έχοντας οδηγήσει τους Παριζιάνους στο νταμπλ.

