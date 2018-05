Οριστικό: Αυτή είναι η νέα ομάδα του Ινιέστα! (ΦΩΤΟ)

Στην Ιαπωνία και συγκεκριμένα στη Vissel Kobe θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αντρές Ινιέστα, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είπε το "αντίο" του στη Μπαρτσελόνα μετά από 22 χρόνια παρουσίας.

Ο Καταλανός άσος έκανε την... έκπληξη, αφού τα κινεζικά ΜΜΕ τον "έστελναν" στην Tianjin Quanjian, όμως ο Ινιέστα "θόλωσε τα νερά" στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου του στην Μπαρτσελόνα.

Τελικά, δεν πήγε στην Κίνα, αλλά οδεύει προς Ιαπωνία, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

Ο Καταλανός θρύλος δημοσίευσε φωτογραφία στα social media με τον πρόεδρο της Rakuten (εταιρία χορηγό της Μπαρτσελόνα) και ιδιοκτήτη της Vissel Kobe, Χιρόσι Μικιτάνι. "Πάμε στο νέο μου σπίτι, με το φίλο μου"!

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...



Heading to my new home, with my friend pic.twitter.com/xeXBw4GYfc