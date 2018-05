Έτσι σχολίασε τον τραυματισμό του Σαλάχ ο Ράμος!

Πολύς λόγος έχει ανοίξει από χθες με το μαρκάρισμα του Σέρχιο Ράμος στον Μοχάμεντ Σαλάχ, το οποίο προκάλεσε τον τραυματισμό του Αιγύπτιου.

Ο Ισπανός αμυντικός της Ρεάλ πήρε θέση μέσω twitter, γράφοντας χαρακτηριστικά:

"Το ποδόσφαιρο μάς δείχνει μερικές φορές το γλυκό κι άλλες το σκληρό πρόσωπό του. Πάνω απ' όλα, είμαστε συνάδελφοι. Ταχεία ανάρρωση Σαλάχ. Το μέλλον σε περιμένει. Μερικές φορές το ποδόσφαιρο σου δείχνει την καλή πλευρά του κι άλλες την κακή. Πάνω απ' όλα, όμως, είμαστε συνάδελφοι και επαγγελματίες".

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah