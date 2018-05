Γι΄ αυτό λατρεύουν τον Κλοπ - Ποια ήττα; Τραγουδούσε συνθήματα μέχρι τα ξημερώματα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μπορεί η Λίβερπουλ να ηττήθηκε από τη Ρεάλ στον τελικό και να μην κατάφερε να κατακτήσει το Champions League, όμως ακόμα και μια τόσο σκληρή ήττα δεν στάθηκε ικανή να χάσει το κέφι του ο Γιούργκεν Κλοπ!

Ο Γερμανός τεχνικός απέδειξε το γιατί αποτελεί έναν από τους πιο αγαπητούς προπονητές παγκοσμίως, αφού εμφανίστηκε σε βίντεο να τραγουδά συνθήματα για τη Λίβερπουλ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα την επομένη του τελικού!

«Είδαμε το Κύπελλο Πρωταθλητριών, η Ρεάλ είχε όλη την γ…νη τύχη, θα συνεχίσουμε να είμαστε cool και θα το φέρουμε πίσω στο Λίβερπουλ!», τραγουδούσε ο Κλοπ μαζί με τον συνεργάτη του, Πέτερ Κράβιτς, τον Γερμανό τραγουδιστή, Καμπίνο, και τον συμπατριώτη του δημοσιογράφο, Γιοχάνες Βέρνερ.

Δείτε το βίντεο:

Jurgen Klopp at 6am this morning. What a man. pic.twitter.com/lrm22OVzRr