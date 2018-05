Σκληρά φάουλ, αγκωνιές και... φτυσίδια - Όλες οι «αλητείες» του Ράμος σε ένα ΒΙΝΤΕΟ!

Ο Σέρχιο Ράμος τραυμάτισε τον Μοχάμεντ Σαλάχ στον χθεσινό τελικό του Champions League και βρίσκεται στο... μάτι του κυκλώνα!

Ο διεθνής στόπερ της Ρεάλ θεωρείται εδώ και χρόνια ένας από τους πιο σκληρούς, και ενίοτε "βρώμικους", παίκτς παγκοσμίως και το χθεσινό συμβάν αποτέλεσε την αφορμή για να συγκεντρωθούν σε ένα βίντεο όλες οι... αλητείες, που έχει κάνει σε αγώνες τα τελευταία χρόνια!

Δείτε το βίντεο που... καίει τον ηγέτη της Ρεάλ:

#UCLfinal

Sergio Ramos is a third class player.... FIFA confideration must ban him for the lifetime pic.twitter.com/NBQlbTL5eg