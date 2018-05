Επική φάρσα Αντσελότι στους οπαδούς - Πήρε τον Ντιέγκο Κόστα στη Νάπολι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο προπονητής της Νάπολι και ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης βρέθηκαν σε εστιατόριο του Λονδίνου και «σκάρωσαν» μια φοβερή πλάκα.

Συγκεκριμένα, Αντσελότι και Ντιέγκο Κόστα ήταν σε ένα ιταλικό εστιατόριο, το οποίο ανήκει στον Νταβίντ Λουίζ.

Ήταν με διαφορετικές παρέες, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να τα πουν και μάλιστα να ποζάρουν με μια φανέλα της Νάπολι, όπως θα έκαναν αν ο ιταλικός σύλλογος είχε αποκτήσει τον διεθνή Ισπανό επιθετικό.

Όπως αναμενόταν το βίντεο έγινε viral. Δείτε το:

Ancelotti, Diego Costa and a Napoli jersey in London last night. #Ancelotti pic.twitter.com/kUfiQPTmmj