Τρομερή κίνηση για το Athens Alive - Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο προσκήνιο (ΦΩΤΟ)

H εταιρία ανάρτησε στον λογαριασμό της ένα μήνυμα που έγραφε χαρακτηριστικά «Η στήριξη του κόσμου στο Athens Alive είναι τρομερή και η αισιόδοξη στάση της Κυβέρνησης αλλά και του Υφυπουργού Αθλητισμού μας δίνει πνοή. Θέλουμε να το προχωρήσουμε και να το παραδώσουμε σε όλους εσάς».

Μάλιστα, η ανάρτηση συνοδεύεται από πίνακα με όλα τα οικονομικά οφέλη του έργου για την Αθήνα αλλά και τις θέσεις εργασίας, αν το πρότζεκτ προχωρήσει.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνει η παραπάνω φωτογραφία είναι τα εξής:

1) Το ύψος της επένδυσης θα αγγίξει το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ

2) Αναμένονται περισσότεροι από 7 εκατομμύρια ημερήσιοι επισκέπτες στο Athens Alive σε ετήσια βάση

3) Η συνολική επένδυση για τους χώρους αναψυχής υπολογίζεται στα 400 εκατ. ευρώ

4) Θα υπάρξουν περισσότερες από 15.000 θέσεις εργασίες

5) Οι 4.000 θέσεις εργασίες που θα δημιουργηθούν θα είναι μόνιμες

6) Πάνω από 18 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι ο ΦΠΑ, και πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ οι φόροι που θα αποδοθούν σε ορίζοντα 20ετίας.

The grassroots support for Athens Alive has been incredible, and the can-do attitude of the Greek government and Ministry of Sport is refreshing. We want to move this forward and deliver for everyone. #AthensAlive pic.twitter.com/okHzNy5fwI