Έκλεισε η πρώτη μεταγραφή της Γιουνάιτεντ - Πήρε παικταρά με 60 εκατομμύρια! (ΦΩΤΟ)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπήκε δυναμικά στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, ανακοινώνοντας με κάθε επισημότητα τη μεταγραφή του Φρεντ!

Ο 25χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός χαφ προέρχεται από συνεχόμενες καταπληκτικές σεζόν με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και ήταν ο εκλεκτός του Ζοσέ Μουρίνιο για τον άξονα.

Η μεταγραφή έκλεισε στα 60.000.000 ευρώ, με τη Γιουνάιτεντ να προχωρά σε μια "ψαγμένη" κίνηση, με παίκτη που κάνει... όλες τις δουλειές στο κέντρο του γηπέδου και μπορεί να αποτελέσει ιδανικό παρτενέρ για τον Πολ Πογκμπά και τον Νεμάνια Μάτιτς.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.



