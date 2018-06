Αυτό κι αν είναι βόμβα: Μαζί Παϊρόζ-Γιαννακόπουλος - Η ατάκα που ανάβει φωτιές!

Απόλυτα ενημερωμένοι για όσα συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό και τις τελευταίες κινήσεις του Παϊρόζ Πιεμπονγκσάντ είναι οι συνεργάτες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για το Athens Alive, οι οποίοι δεν αποκλείουν και μία πιθανή συνεργασία των δύο πλευρών!



Συγκεκριμένα, η Redstone με ανάρτησή της στο twitter δεν απέκλεισε να υπάρξουν συζητήσεις με τον Ταϊλανδό επιχειρηματία, σε περίπτωση που τελικώς ολοκληρωθεί η αλλαγή σκυτάλης στην πράσινη ΠΑΕ, θέμα που σας αποκάλυψε την Τρίτη το Sportdog.gr!

Πιο συγκεκριμένα, φίλος του τριφυλλιού απηύθυνε ερώτηση προς την εταιρία θέλοντας να μάθει αν θα υπάρξουν επαφές ανάμεσα στο κονσόρτσιουμ του Athens Alive και την πλευρά Παϊρόζ εφόσον ολοκληρωθεί η αλλαγή σκυτάλης στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Τότε η εταιρία που ανήκει στους «συμπαίκτες» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με ανάρτησή της απάντησε «Ακόμα δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο. Οι συνομιλίες θα γίνουν όταν ο κ. Πιεμπονγκσάντ κινηθεί με βάση την απόφασή του, είμαι βέβαιος. Είμαστε βέβαιοι ότι το Athens Alive θα αποτελέσει ένα υπέροχο σπίτι για όλα τα μέρη της οικογένειας του Παναθηναϊκού».



Any news on the new Panathinaikos ownership and their stand on the project?