Τέλεια φανέλα! Ιδού η νέα εκτός έδρας εμφάνιση της Άρσεναλ (ΒΙΝΤΕΟ)

Κι επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, δείτε σε τι αναφερόμαστε...

Presenting our 2018/19 @pumafootball away kit



Get yours - plus a free £10 gift card - here https://t.co/sWawsTub6l pic.twitter.com/U178CjVbk1