Σοβαρά; Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρέγες!

Στην Κίνα για λογαριασμό της Ξιντζιάνγκ Τιανσάν Λέοπαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χοσέ Αντόνιο Ρέγες.

Η κινεζική ομάδα τον προσέγγισε εδώ και μερικές ημέρες πείθοντάς τον να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας, με τον Ρέγες να μετακομίζει στον κινεζικό σύλλογο ο οποίος κινδυνεύει με υποβιβασμό στην τρίτη κατηγορία...

official: José Antonio Reyes has joined China league one side Xinjiang Tianshan Leopard pic.twitter.com/qgbA35E6ic