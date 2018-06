Δεν το χορταίνεις - Η φαουλάρα του Ρονάλντο από την εξέδρα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε το... θαύμα του και με τρία γκολ χάρισε στην Πορτογαλία ισοπαλία κόντρα στην Ισπανία με 3-3.

Ειδικά το τελευταίο γκολ, αυτό της ισοφάρισης σε 3-3., τρέλανε τους πάντες, αφού ήταν ασύλληπτης ομορφιάς και δεν το... χορταίνει κανείς, όσες φορές κι αν το δει!

Δείτε το το φοβερό φάουλ του Πορτογάλου σταρ σε ερασιτεχνικές λήψεις από τις εξέδρες του γηπέδου στο Σότσι:

Goal! Portugal! @cristiano sorry for the bad quality of the video pic.twitter.com/Xx7yvH1FAj